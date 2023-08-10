Зал встречал актрису стоя: последний выход на сцену Веры Васильевой

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова запечатлела последний выход на сцену прославленной актрисы Веры Васильевой. Поклонники отметили, что звезда сияла весь спектакль. Об этом пишет Woman.ru.

Напомним, что Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Актриса старалась не жаловаться на проблемы со здоровьем и до последнего выходила на сцену к любимой публике. Родным, поклонникам и коллегам из Московского академического театра сатиры трудно поверить в то, что жизнерадостной женщины больше нет.

Незадолго до смерти она выступала перед зрителями, ее засняла жена Петросяна. Татьяна Брухунова опубликовала кадры с последнего спектакля. На них Вера Васильева выглядела как всегда безупречно: с макияжем, прической и в хорошем настроении. В Сети пишут, что она просто сияла, а зал встречал ее стоя.