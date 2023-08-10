Зал встречал актрису стоя: последний выход на сцену Веры Васильевой
Жена Петросяна показала кадры с последнего спектакля актрисы Веры Васильевой.
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Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова запечатлела последний выход на сцену прославленной актрисы Веры Васильевой. Поклонники отметили, что звезда сияла весь спектакль. Об этом пишет Woman.ru.
Напомним, что Вера Васильева умерла 9 августа в возрасте 97 лет. Актриса старалась не жаловаться на проблемы со здоровьем и до последнего выходила на сцену к любимой публике. Родным, поклонникам и коллегам из Московского академического театра сатиры трудно поверить в то, что жизнерадостной женщины больше нет.
Незадолго до смерти она выступала перед зрителями, ее засняла жена Петросяна. Татьяна Брухунова опубликовала кадры с последнего спектакля. На них Вера Васильева выглядела как всегда безупречно: с макияжем, прической и в хорошем настроении. В Сети пишут, что она просто сияла, а зал встречал ее стоя.
Историк моды Александр Васильев не раз подчеркивал умение артистки одеваться и подбирать образы. Он отмечал, что звезда была всегда элегантной, ходила на каблуках и много улыбалась.
«С возрастом из деревенской девчушки она превратилась в настоящую гранд-даму, которая могла появиться на свет в каком-нибудь имении тургеневского времени и расти в кружевах среди мебели из карельской березы», — делился историк моды.
Сама Вера Кузьминична рассказывала, что с интересом смотрела выпуски шоу «Модный приговор», где работал Васильев.
Ранее мы писали о том, кто получит 100 миллионов наследства Веры Васильевой. Известно, что артистка была бездетна, но претенденты все же есть.