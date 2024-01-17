Зал разразился хохотом: Янковский «уколол» Кологривого, раскритиковавшего коллег

Актер Филипп Янковский на премьере сериала «Прелесть» решил «уколоть» коллегу Никиту Кологривого, сыгравшего в картине «Слово пацана. Кровь на асфальте». За сказанные со сцены слова он сорвал аплодисменты, зал смеялся.

На его высказывание обратил внимание сайт Woman.ru.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», - иронично подметил Янковский.

Это не единственное высказывание в адрес актера. Янковский и дальше упоминал его имя.

«Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме «Зеркало» и там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», - сказал российский актер и поблагодарил съемочную группу нового сериала.

Ранее Кологривый раскритиковал коллег, снимавшихся с ним в картине. По его словам, те потеряли головы из-за славы: приняв участие в одном проекте, они «ценники позадирали на сторис». Также Кологривый назвал актера Данилу Козловского «лжеартистом». Его критике также подверглись ушедшие из жизни Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов: он счел роли актеров «скучными».