«Зал просто взрывается»: Гном Гномычу придумали новое прозвище

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, что зовет сына Сашу Краб Крабычем. Об этом она призналась в интервью журналу HELLO!

Юному Александру Плющенко всего 10 лет, но за это время за ним уже успело приклеиться прозвище Гном Гномыч. Это произошло благодаря родителям мальчика, которые придумали прозвище, а позже превратили его в личный бренд.

Сейчас Саша активно выступает в различных ледовых шоу. Одним из последних стало шоу «Русалочка», в котором Гном Гномыч катается в костюме краба Себастьяна. Из-за этого к юному фигуристу приклеилось новое прозвище — Краб Крабыч.

«Теперь мы называем его Краб Крабыч. Конечно, после принцев в „Щелкунчике“ и „Лебедином озере“ катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся. Всем очень нравится, когда он выступает, зал просто взрывается», — рассказала Яна Рудковская.

Рудковская также добавила, что в реальной жизни никто не называет ее сына Гном Гномычем. Кроме того, сейчас мать фигуриста пытается поменять никнеймы в соцсетях Саши.

Ранее мы писали о том, что продюсер Яна Рудковская пожаловалась на нехватку времени из-за тяжелого графика.