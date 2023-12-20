«Сплю мало»: продюсер Яна Рудковская рассказала о высоком темпе жизни

Музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что ей чужды лень и скука. Об этом сообщает сайт Hello.

По словам знаменитости, ей не хватает 24 часов в сутках. Продюсер отметила, что она нуждается в клонировании, поскольку тогда ей бы удалось решать какие-то задачи в двух или трех местах одновременно. Звезда также подчеркнула, что успех напрямую связан с желанием человека хотеть и уметь что-либо делать.

«Конечно, я устаю. Но даже когда выбираюсь на отдых на какие-нибудь острова, продолжаю работать. Я всегда с телефоном в руках, решаю какие-то дела. Сплю мало - пять-шесть часов», - заявила Рудковская.

Помимо этого, продюсер уточнила, что недавно завершилось строительство академии «Ангелы Плющенко» в Москве. Рудковская добавила, что теперь у них с супругом, фигуристом Евгением Плющенко есть две частные академии фигурного катания в России.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко отправили своего трехлетнего сына выступать в ледовом шоу.