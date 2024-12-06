Певица Клава Кока второй раз за неделю вызвала себе скорую помощь

Певица Клава Кока вызвала скорую помощь. Ей поставили ингалятор.

Об этом артистка рассказала в соцсетях 6 декабря.

«До нового года осталось… дожить», - написала Кока на фото, где спиной стоит врач скорой помощи.

Артистка поделилась, что за последние дни произошло много ярких событий. «Но я никак не могу выздороветь», - призналась исполнительница.

Певицу поддерживает коллега – Мари Краймбрери.

«Так выздоравливать куда приятнее», - подписала Кока под фото с цветами и коробкой сладостей.

Артистка вызывает скорую второй раз за неделю, пишет Ura.ru. 2 декабря ей поставили капельницу.

Ранее певица рассталась с бойфрендом – Александром Повериным. Исполнительница призналась, что из-за загруженного графика они почти перестали общаться.