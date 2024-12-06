Опубликовано 06 декабря 2024, 20:191 мин.
Певица Клава Кока второй раз за неделю вызвала себе скорую помощь
Певица Клава Кока вызвала скорую и призналась, что не может выздороветь.
© Starface.ru
Певица Клава Кока вызвала скорую помощь. Ей поставили ингалятор.
Об этом артистка рассказала в соцсетях 6 декабря.
«До нового года осталось… дожить», - написала Кока на фото, где спиной стоит врач скорой помощи.
Артистка поделилась, что за последние дни произошло много ярких событий. «Но я никак не могу выздороветь», - призналась исполнительница.
Певицу поддерживает коллега – Мари Краймбрери.
«Так выздоравливать куда приятнее», - подписала Кока под фото с цветами и коробкой сладостей.
Артистка вызывает скорую второй раз за неделю, пишет Ura.ru. 2 декабря ей поставили капельницу.
Ранее певица рассталась с бойфрендом – Александром Повериным. Исполнительница призналась, что из-за загруженного графика они почти перестали общаться.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева