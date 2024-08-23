Закрывала лицо руками и требовала не снимать: Ирина Аллегрова устроила переполох в Сочи

Певица Ирина Аллегрова устроила переполох в Сочи. Артистка требовала от журналистов прекратить ее снимать и закрывала лицо.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

72-летняя исполнительница крайне редко выходит на сцену последние годы. Она сделала исключение и приехала на «Новую волну». Артистка исполнила новую версию хита «Голос ребенка» и спела с композитором Игорем Крутым.

Певица уходила со сцены в приподнятом настроении, улыбалась. Однако после устроила настоящий переполох. Она вышла из гримерки с помощниками и ускорила шаг, увидев журналистов.

На их вопрос, какие у нее ценности, на ходу бросила: «Настоящие». Увидев камеру, певица стала закрывать лицо руками и произнесла: «Прекратите снимать». Больше она с журналистами не общалась.

Ранее мы писали, как выглядела певица на открытии «Новой волны».