Ирина Аллегрова после долгого перерыва впервые появилась на крупном концерте

Певица Ирина Аллегрова с 2022 года практически не появлялась на публике и отказывалась участвовать в крупных концертах, однако не смогла отказать композитору Игорю Крутому и впервые за долгое время выступила в Сочи на музыкальном конкурсе «Новая волна».

Как пишет NEWS.ru, 72-летняя исполнительница хита «Шальная императрица» вышла на сцену в день открытия фестиваля и исполнила две грустные песни. Ей аккомпанировал на рояле сам Крутой и даже совместно спел куплет одной из песен.

Аллегрова выбрала для мероприятия платье в пол свободного кроя с ярким абстрактным принтом. Особенностью наряда стали широкие рукава.

Ранее Ирина Аллегрова осудила звезд, которые перепели ее хиты в шоу «ВИА Суперстар». Певица стала одним из членов жюри — она выходила на связь со студией сразу после выступлений артистов.