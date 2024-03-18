«Закрывала глаза»: певица Алсу рассказала, как мать прожила 50 лет в браке

Певица Алсу рассказала, что 16 марта ее родители отпраздновали 50 лет совместной жизни. По признанию артистки, мать «закрывала глаза на многие обстоятельства».

Соответствующий пост появился в соцсетях исполнительницы.

Алсу призналась, что видела в семье «любовь, гармонию и взаимопонимание». Она не стала скрывать, что за 50 лет брака родителей было разное, включая слезы, ссоры, потери, улыбки и грусть.

«Наверняка, как и у многих, у кого-то иногда даже было желание сбежать», - написала Алсу и добавила, что несмотря ни на что, родители оставались вместе.

Певица задалась вопросом, каков секрет этого многолетнего союза. Она полагает, что супругов сплачивали одинаковые ценности, общее понимание того, что такое хорошо и плохо. Ни один из родителей не убегал друг от друга во избежание проблем или ответственности. Отдельно Алсу написала о матери.

«Преклоняюсь перед своей мамой, которая всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства», - сообщила Алсу и добавила, что женщине «было очень не просто», и выразила надежду, что та ни о чем не жалеет.

Ранее Алсу рассказывала, что ее супруг сначала с ужасом думал о подростковом периоде дочерей и испытывал стресс, но позже смирился.