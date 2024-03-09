«Он с ужасом думал обо всем»: певица Алсу рассказала, как ее муж воспринимал семейные проблемы

Певица Алсу поделилась подробностями своей семейной жизни. Артистка призналась, что ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов, раньше очень остро воспринимал взросление детей. Об этом сообщает StarHit.

В этом году дочерям Алсу и Яна Абрамова Сафине и Микелле исполняется 18 и 16 лет соответственно. По словам звезды, раньше ее муж с ужасом думал о подростковом периоде у девочек, но сейчас он спокойно воспринимает взросление дочерей.

«Муж уже смирился. Это раньше он с ужасом думал обо всем, что касается мальчиков, первой любви. Как бы заранее испытывал стресс. Сейчас он с пониманием и уважением относится к возрасту детей», — поделилась Алсу.

Артистка отметила, что у ее дочерей уже появилась своя подростковая жизнь. По признанию Алсу, у нее с девочками доверительные отношения, они обращаются к ней за советами. Как утверждает певица, с отцом у дочерей также теплые отношения.

Алсу рассказала, что ее старшая дочь Сафина всесторонне развита. Она интересуется наукой, медициной, искусственным интеллектом и генетикой. Младшая же дочь артистки Микелла мечтает связать жизнь с музыкой. Однако сейчас у девочки нет времени регулярно заниматься творческой деятельностью.

Напомним, в 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Через год у пары родилась дочь Сафина, в 2008 году — дочь Микелла, а в 2016 году — сын Рафаэль.

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