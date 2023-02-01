Закрывается в кабинете и не обращает внимания: Елена Малышева поразила откровениями о семейной жизни

61-летняя телеведущая Елена Малышева в эфире программы впервые рассказала о странностях мужа. Публичных откровений о семейной жизни никто не ожидал.

Малышева заявила, что Игорь Малышев – «глубокий интроверт».

«Дома он всегда сидит в кабинете в шумоизолирующих наушниках», - поделилась врач и добавила, что «вообще никакого шума не издает».

Ведущая обращается к супругу, но тот будто не слышит. «Я ему говорю: «А вот я упаду, ногу сломаю, а ты даже не узнаешь», - сказала она супругу, с которым состоит в браке с 1987 года.

Коллеги Малышевой поддержали мужчину, отметив, что терпеть ее так долго сможет не каждый.

Ранее ведущая призналась в своем диагнозе и рассказала о жутких болях.