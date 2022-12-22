«Вот уже семь лет»: 61-летняя Елена Малышева впервые призналась в своем диагнозе

Бессменная ведущая программы «Жить здорово!» уже много лет рассказывает телезрителям о том, как нужно беречь свое здоровье. Вот только сама 61-летняя Елена Малышева все это время страдала от недуга, испортившего всю ее беззаботную жизнь. В эфире Первого канала она впервые заговорила о своем диагнозе и сильных болях, которые ей приходилось терпеть.

Однажды Малышева решилась на полное обследование, после которого стало известно, что у нее особая разновидность мигрени. В диагнозе было написано «системная мигрень». Препараты были бездейственны и совершенно не помогали ей. Тогда было решено сделать блокирующий укол. После него боль стихла, и пока теледоктор живет спокойно. «Вот уже семь лет у меня нет головой боли», - поделилась Малышева.

Но кроме мигрени, Елене Васильевне приходится бороться с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Это хроническое заболевание, для которого характерны спонтанные и регулярные забросы желудочного содержимого в пищевод. Также Малышева страдает от повышенного давления.

Ранее стало известно, что Елена Малышева является не только ведущей, но и бизнесвумен. Правда, не очень успешной. Сейчас все предприятия теледоктора находятся в убытке. А на некоторых числится долг в несколько миллионов.