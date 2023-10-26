Закрылась еще одна компания комика Михаила Галустяна

Налоговая закрыла организацию Михаила Галустяна, которая занималась проведением военно-тактических игр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2015 году Галустян создал компанию, которая организовывала военно-тактические игры. Инициативу комика согласился поддержать даже министр обороны РФ Сергей Шойгу. За время работы организация даже приняла участие в международном форуме «Армия-2016».

Михаил возглавил Федерацию военно-тактических игр, и тогда он потерял интерес к проекту. В итоге компания перестала работать, а налоговая решила закрыть организацию как недействующую.

Теперь за плечами Галустяна три закрытых компании. Сначала обанкротилась компания юмориста «Топ Фильм Комедия», которая занималась съемкой фильмов. После закрылась организация, которая должна была производить мобильные приложения.

Напомним, ранее мы писали, что заработал на продюсерском центре «Фреш-фильм» больше двух миллионов рублей за год. Ежегодная выручка компании составляет 160 миллионов рублей, а чистая прибыль – 6,8 миллиона.