Михаил Галустян нашел свое истинное призвание: новое дело приносит артисту баснословные деньги

Кажется, знаменитый актер и комик Михаил Галустян преуспел не только в шоу-бизнесе. Полюбившийся россиянам «Равшан» стал еще и успешным предпринимателем. Например, на продюсерском центре он заработал больше двух миллионов рублей за 2022 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Михаил Галустян также владеет кинокомпанией «Фреш-фильм», ежегодная выручка которой составляет 160 миллионов рублей, а чистая прибыль – 6,8 миллиона.

Кроме того, какое-то время назад актер из фильма «Тот еще Карлсон» стал совладельцем ресторана «Кому люлей». Только вот заведение не оправдало надежд и пока принесло лишь убытки в размере 8,8 миллионов рублей.

Известный юморист не боится рисковать, а во всех начинаниях Галустяна поддерживают его супруга, родные и друзья. Недавно он признавался, что прошел кризис среднего возраста, за что благодарит своих близких.

«Сорок лет для мужчины – это рубеж, некая черта, когда начинаешь думать: кем ты стал, где преуспел, кто ты в этом мире, в чем твое предназначение?» – поделился своими рассуждениями артист.

Однако, как признается сам Михаил, после исполнения 40 лет его немного отпустило и он начал себя принимать таким, какой есть.

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