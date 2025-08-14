Закрыл последнее ИП: рэпер Влади* из «Касты» окончательно оборвал все связи с Россией

Рэпер Влади*(признан иноагентом на территории РФ) ликвидировал ИП в России. После 2022 года артист не приезжает в страну. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, рэпер окончательно оборвал все связи с Россией. ИП Влади* закрыл, а его ООО «Респект продакшн» находится в стадии ликвидации с июля. Компания занималась выпуском альбомов, а также продажей одежды и виниловых пластинок.

Отмечается, что на данный момент только у одного участника группы «Каста» остался бизнес в России. ИП есть у артиста, выступающего под псевдонимом Змей.

Рэперы из «Касты» уехали из России после начала специальной военной операции. Они отказались от концертов в Москве и регионах, однако не перестали выступать за границей. В основном они выходят на сцену в Европе и некоторых странах СНГ. Весной 2025 года альбомы группы были удалены с российских музыкальных площадок.

*Признан иноагентом на территории РФ