Продюсер Дворцов рассказал, что группу «Каста» ждет «постепенный спуск вниз»

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами шоу-бизнеса, оценил карьерные перспективы группы «Каста», чьи песни пропали из российских музыкальных сервисов. Его слова приводит сайт «Страсти».

Сразу после начала СВО участники «Касты» покинули Россию и осудили политику страны. В настоящий момент музыканты пытаются зарабатывать, гастролируя по западным странам. В 2022 году во время выступления в Лондоне солисты группы объявили фанатам, что «прокляли» российскую власть. На прошлой неделе все песни коллектива пропали с российских музыкальных сервисов.

По мнению Сергея Дворцова, в эмиграции участников некогда популярной группы не ждет ничего хорошего.

«Всех тех людей, которые уехали и уезжают в то время, когда нашей стране нужна поддержка, ждет лишь одно. Все как крысы с тонущего корабля побежали. В их числе, соответственно, группа „Каста“, к большому сожалению. Хотя они были достаточно популярны в Российской Федерации, достаточно хорошо зарабатывали, всегда полные стадионы собирали. В общем, востребованность была на пике. Сейчас я могу сказать, что всех иноагентов и уехавших из нашей страны ждут провальные мероприятия, провальные концерты, постепенный спуск вниз. Ничего они больше с этого не получат и не выиграют, а лишь только проиграют», — поделился медиаменеджер.

Ранее участники группы «Каста» рассказали о жизни в эмиграции.