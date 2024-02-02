«Закрыл дверь и начал меня избивать»: звезда «Склифосовского» рассказала о насилии экс-мужа и похищении сына

Актриса из сериала «Склифосовский» Евгения Лютая рассказала об избиении бывшим мужем и похищении маленького сына. Это был третий брак звезды, и она до сих пор вспоминает его с ужасом.

На протяжении семи лет Лютая была замужем за артистом Борисом Дьяковым. В отношениях у них родился ребенок – мальчика назвали Филиппом. Кроме того, супруг Евгении усыновил ее старшего сына Санни. Однако долго прожить вместе они не смогли и приняли решение развестись.

После расставания знаменитостей возник вопрос, с кем останется их общий ребенок. Дьяков просил бывшую жену, чтобы она позволила ему воспитывать Филиппа, но она не пошла навстречу. Дело в том, что в этом случае она могла лишиться практически всех прав на ребенка. И тогда артист пошел на радикальные меры – он подал иск в суд, заявив, что Евгения плохая мать, не занимающаяся малолетним.

Но разбираться с экс-женой Борис не стал. Вместо этого он выкрал сына, когда тот был под присмотром подруги актрисы.

«Через минуту я была у него дома. Сын обрадовался, стал собираться, но отец завел его на кухню, где сидела бабушка, та схватила ребенка. А Борис закрыл дверь и начал меня избивать», - рассказала Лютая в интервью «Антенне-Телесемь».

На протяжении трех месяцев актриса не знала, где ее сын и что с ним происходит. И только 27 июля 2023 года Филиппа вернули матери.

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