Закрутивший бурный роман после развода Артем Чекалин ответил на обвинения в изменах

Блогер Артем Чекалин ответил на подозрения поклонников в том, что он мог быть неверен своей бывшей жене. Он утверждает, что никогда не изменял Лерчек (Валерия Чекалина – прим. «Страсти») в браке.

Слухи о том, что отношения одной из самых популярных пар Интернета разрушились из-за другой женщины, появились после того, как стало известно о новом романе Чекалина. Он рассекретил возлюбленную практически сразу после официального развода. При этом он старался не углубляться в подробности и даже не показывать лицо избранницы, зато она активно делилась видео с поцелуями с ним.

Новой любовью Артема оказалась Надежда Сенатская. Как именно они познакомились и когда начали встречаться, неизвестно. Поэтому некоторые фанаты предположили, что бурный роман закрутился, когда блогер был еще женат. Однако он эту информацию опроверг.

«Я никогда в жизни не изменял. Не то что не изменял, не переписывался ни с кем», - заявил Чекалин в личном блоге.

Поклонники поинтересовались и у Валерии, как она относится к новым отношениям экс-супруга. Она ответила, что желает ему только счастья, но с детьми знакомить Надежду не разрешила.

Ранее Лерчек рассказала об отношениях со свекровью после развода.