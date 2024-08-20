«Но я готова общаться»: Лерчек рассказала, как свекровь повела себя после развода

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина – прим.) ответила на вопрос подписчика о том, как свекровь отнеслась к разводу и какие у них отношения. Она сообщила, что только обменивается с бывшей родственницей поздравлениями на праздники.

Блогер рассказала, что «вся семья, разумеется, была очень расстроена». Лерчек также раскрыла подробности отношений с уже бывшей свекровью.

«На данный момент поздравляем друг друга с праздниками. Пока все. Но я общаться готова», - призналась Лерчек.

Она добавила, что несмотря ни на что мать Артема Чекалина останется для нее второй мамой. «Время лечит», - заключила блогер.

Также Валерия в очередной раз заявила, что инициатором развода была она.

«И первый раз скажу вам откровенно, я ни о чем не жалею. И на 100% счастлива сейчас», - поделилась Лерчек и выразила надежду на то, что впереди ее ждет «прекрасная» жизнь.

Ранее Лерчек заявляла, что новой девушке бывшего мужа пока нельзя общаться с их общими детьми. Для этого избранница Артема должна получить официальный статус – как минимум, невесты.