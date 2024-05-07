«Закричал на весь дом»: ставший вторым в «Голосе» Георгий Русских оценил комплимент от Аллы Пугачевой
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Ставший вторым в шоу «Голос» Георгий Русских рассказал, что испытал, когда увидел похвалу певицы Аллы Пугачевой. Напомним, Примадонна разместила в соцсетях скриншот его выступления и подписала «Браво!»
Своей реакцией на похвалу Русских поделился в интервью The Voice.
Артист признался, что не был знаком с Пугачевой.
«Когда я увидел ее пост, то закричал на весь дом», - поделился Русских.
Он рассказал, что «побежал показывать этот пост своим друзьям-музыкантам», и добавил, что «было классно».
Русских также назвал певца Владимира Преснякова «идеальным наставником». По словам исполнителя, советы артиста «играли на руку». О Преснякове он вспоминает как «добром, светлом и спокойном человеке».
Ранее сообщалось, что Пугачева похвалила финалистку «Голоса» Анастасию Садковскую. Примадонна назвала ее «настоящей певицей». Садковская исполняла песню Пугачевой «Мимоходом».