НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 апреля 2025, 16:44
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Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной

Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной

© Комсомольская правда | East News

Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова выложила в личном блоге фото, на котором видны лишь силуэты — заметно, что в кадре стоит сама певица и неизвестный мужчина, лица которого не видно. Некоторые поклонники посчитали, что таким образом знаменитость решила представить публике нового возлюбленного, однако на самом деле Седакова готовится выпустить дуэт с другим певцом.

Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С кем именно споет Седакова, пока остается тайной. Знаменитость пообещала, что об этом фанаты узнают 4 апреля. Отметим, что певица позже выложила видео с огромным букетом красных роз, который ждал ее под дверью квартиры.

Напомним, Анна Седокова была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Их брак продлился 4 года, после чего певица подала на развод.

Ранее мы писали о том, что похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Тег:
Анна Седокова