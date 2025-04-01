Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной
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Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной. Об этом стало известно из соцсетей.
Певица Анна Седокова выложила в личном блоге фото, на котором видны лишь силуэты — заметно, что в кадре стоит сама певица и неизвестный мужчина, лица которого не видно. Некоторые поклонники посчитали, что таким образом знаменитость решила представить публике нового возлюбленного, однако на самом деле Седакова готовится выпустить дуэт с другим певцом.
С кем именно споет Седакова, пока остается тайной. Знаменитость пообещала, что об этом фанаты узнают 4 апреля. Отметим, что певица позже выложила видео с огромным букетом красных роз, который ждал ее под дверью квартиры.
Напомним, Анна Седокова была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Их брак продлился 4 года, после чего певица подала на развод.
Ранее мы писали о том, что похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье.