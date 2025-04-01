Анна Седокова заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной

С кем именно споет Седакова, пока остается тайной. Знаменитость пообещала, что об этом фанаты узнают 4 апреля. Отметим, что певица позже выложила видео с огромным букетом красных роз, который ждал ее под дверью квартиры.

Напомним, Анна Седокова была замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Их брак продлился 4 года, после чего певица подала на развод.

Ранее мы писали о том, что похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье.