«Хочется поставить точку»: Боярский заговорил о завершении карьеры

Актер Михаил Боярский в преддверии юбилея заговорил о завершении карьеры. 74-летний артист признался, что «хочет поставить точку».

26 декабря Боярский отметит день рождения. Ему исполнится 75 лет. Большую часть своей жизни он посвятил сцене и кинематографу. Однако сейчас чувствует, что, возможно, пора уходить на пенсию. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

«Очень хочется, наконец, поставить точку», - поделился Михаил Сергеевич.

К слову, за последние годы неоднократно появлялись новости, что Боярский уйдет из профессии и посвятит себя семье. Но до сих пор актер продолжает работать.

Напомним, что в начале этого года Михаил Боярский попал в больницу. Актер перенес инфаркт. После выписки из клиники ему запретили выходить на сцену, но он врачей не послушался. Кроме того, не отказался он и от курения. По его признанию, после 70-ти лет от этой вредной привычки избавиться невозможно.

Ранее жена Михаила Боярского рассказала, какую пенсию получает артист.