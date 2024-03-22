«Закончите с ней вообще!»: Юрий Лоза осудил Пугачеву после заявления о русских

Известный певец и композитор Юрий Лоза поделился мнением о новых скандальных выходках уехавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом пишет aif.ru.

По словам музыканта, после отъезда Примадонны из России отечественным СМИ нужно перестать «пиарить» артистку. Он также отметил, что к Пугачевой следует относиться так же, как к любому другому гражданину Израиля.

«Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Закрыли тему Пугачевой! <…> Хватит пиарить каждый ее пук, ну закончите с ней вообще!», - заявил Лоза.

Композитор подчеркнул, что Пугачева не следила за собственным инструментом - голосом, вследствие чего ценности как певица она давно уже не представляет.

«Той Пугачевой нет, и нечего ее обсуждать. Есть другая Пугачева, которая сейчас является гражданкой страны Израиль. Которая живет там, поет совсем другой материал другим голосом», - заключил он.

Ранее Юрий Лоза высказался об оскорблениях Аллы Пугачевой в адрес Стаса Михайлова.