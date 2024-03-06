Юрий Лоза высказался об оскорблениях Пугачевой в адрес Михайлова

Известный певец и композитор Юрий Лоза поделился мнением об оскорбительных высказываниях певицы Аллы Пугачевой в адрес артиста Стаса Михайлова. Об этом пишет aif.ru.

Как считает музыкант, в настоящий момент не следует уделять какое-либо внимание заявлениям покинувшей Россию Пугачевой.

«Пугачева сейчас — гражданка Израиля. И что, мы будем ее каждый пук комментировать? Или любого другого израильтянина? Их там много — и что, будем каждому внимание уделять?!», — заявил Лоза.

Кроме того, композитор отметил, что в конфликт между Пугачевой и Михайловым не следует влезать другим людям. Он также допустил, что с помощью публичных разборок Примадонна пытается привлечь внимание к своему недавно вышедшему альбому.

«Я вообще не очень понимаю, почему новости о Пугачевой собирают столько просмотров. Дело в том, что та Пугачева, о которой все говорят сейчас, это Пугачева, которая живет лишь в их памяти», — заключил певец.

Ранее Алла Пугачева ответила оскорблением Стасу Михайлову, раскритиковавшему уехавших из России артистов, и дала ему совет.