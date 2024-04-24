«Закончит как Блиновская»: продюсер предрек крах карьеры Дмитрия Нагиева

Предприниматель, продюсер и общественный деятель Андрей Ковалев поделился мнением о новых курсах актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Его слова приводит издание «Абзац».

Недавно выяснилось, что артист собирается дать авторский мастер-класс по уверенности в себе и проработке харизмы в первой половине мая в Дубае. Программа эксклюзивного курса с шоуменом рассчитана на две недели, а его стоимость варьируется от 13 600 до 17 600 дирхамов (около 347–450 тысяч рублей).

Как считает Ковалев, Нагиев пополнил ряды инфобизнесменов.

«В ряду инфобизнесменов пополнение – известный актер Дмитрий Нагиев продал душу дьяволу. Что нам за 350–400 тысяч рублей предлагают? «Уйти в глубину себя, расширить заряд энергии»? Нагиев сам читал, как его рекламируют? Это все похоже на секту. Позор ему!», - заявил продюсер.

Бизнесмен подчеркнул, что из-за своих курсов Нагиев рискует в будущем оказаться в СИЗО подобно Аязу Шабутдинову и Елене Блиновской. Он добавил, что Нагиев являлся уважаемым актером, а сейчас вынужден проводить сомнительные мастер-классы.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев получает за день съемок 5 млн рублей.