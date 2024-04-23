Самый дорогой артист: Дмитрий Нагиев получает за день съемок 5 млн рублей

Генеральный директор канала «Пятница!» Николай Картозия раскрыл гонорар актера Дмитрия Нагиева за съемочный день. Оказалось, что это самый дорогой артист в кинематографе – за день съемок он просит 5 млн рублей.

Об этом пишет сайт Kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Картозии.

«Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме? Он объявит вам 5 миллионов рублей за один съемочный день», - сообщил создатель телеканала.

Нагиев готов сниматься не менее 4 дней. При этом у режиссера Сарика Андреасяна актер может сыграть за 3-4 млн в день. Картозия объяснил, что тот «умеет ухаживать за артистами» и идти навстречу пожеланиям звезд.

Издание пишет, что гоноры других артистов за 12-съемочный день гораздо ниже. Так, актеры Сергей Безруков, Олег Меньшиков и другие зарабатывают от 500 тыс. или 1 млн.

Ранее сообщалось, что Нагиев проводит мастер-классы в Дубае. Ближайшее мероприятие состоится в мае. Стоимость курса с участием актера составляет около 396 тыс. рублей.