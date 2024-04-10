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Опубликовано 10 апреля 2024, 13:30
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«Закончился ремонт»: звезда «Интернов» показала интерьер нового дома

Актриса Светлана Пермякова опубликовала фото из своего нового дома после ремонта.
«Закончился ремонт»: звезда «Интернов» показала интерьер нового дома

© Starface.ru

Актриса Светлана Пермякова опубликовала фото из своего нового дома после ремонта. Звезда сериала «Интерны» поделилась кадром в соцсетях.

На новом снимке знаменитость позировала на диване с питомцем. Она выбрала для интерьера яркие цвета, не только для мебели, но и для стен.

«Наконец-то закончился ремонт в моем загородном доме», — поделилась Пермякова.

«Закончился ремонт»: звезда «Интернов» показала интерьер нового дома

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что недавно актриса также приобрела новенький автомобиль. Она сделала выбор в пользу кроссовера Chery Tiggo 8. Женщина не стала раскрывать стоимость машины, но на сайте указано, что марки данной модели начинается от 2,5 млн рублей. Звезда призналась, что ранее у нее была машина такой же марки, и она осталась довольна ею.

Светлана воспитывает 12-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина. Бывший избранник моложе звезды на 20 лет, но их не смущала такая разница в возрасте. Несмотря на это, через несколько лет после появления общего ребенка они разорвали отношения, но поддерживают связь ради дочери. Актриса уверяла, что бывший является для нее важным человеком в жизни. Официально они женаты не были.

Ранее мы писали о том, что мировая супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда. Она снялась в одежде бренда и удивила поклонников. Они отметили, что звезда подиума выглядит эффектно и поражает естественной красотой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Светлана Пермякова
интерьер
Дом
ремонт