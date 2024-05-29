«Закончилось женское терпение»: Сябитова объяснила, почему певица Алсу разводится с мужем

Певица Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Эта новость поразила фанатов артистки и представителей шоу-бизнеса. Телеведущая Роза Сябитова считает, что у исполнительницы хита «Зимний сон» кончилось терпение.

Главная сваха страны пояснила, что чаще всего браки после 18 лет совместной жизни распадаются из-за опустевшего гнезда: дети вырастают, а родители остаются одни. Но дети Алсу и ее мужа еще не такие взрослые, поэтому причина разрыва в другом, говорит Сябитова.

Брак, по мнению телеведущей, держится на женском терпении. Если оно заканчивается, случается развод, инициатором которого в 80% становятся женщины, утверждает она.

«По всей видимости, у Алсу закончилось женское терпение: могу только посочувствовать. Хотя я все-таки сторонница того, чтобы браки не распадались. Особенно в тех случаях, когда люди так много времени прожили вместе», — цитирует Сябитову mk.ru.

Сваха предупреждает, что самое тяжелое время для Алсу еще впереди, поэтому ей нужна поддержка родных и близких.

Алсу и Ян не комментируют проблемы в отношениях. Однако, по словам источников, приближенных к ним, проблемы в паре продолжались уже давно. Так, по слухам, Алсу уже год не жила вместе с бизнесменом, а он ей изменял в течение десяти лет. К слову, за годы брака у них родилось трое детей —дочери Сафина, Микелла и сын Рафаэль.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти» о будущем певицы после развода с влиятельным мужем. Подробнее читайте здесь.