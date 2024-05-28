«Может перекрывать кислород»: продюсер рассказал о будущем Алсу после развода с влиятельным мужем

Продюсер Дворцов заявил о возможных проблемах с карьерой Алсу после развода. Это выяснили «Страсти».

Накануне стало известно о предстоящем разводе Алсу и Яна Абрамова. В Сети тут же поползли слухи о том, что карьера певицы после расставания с влиятельным бизнесменом может пойти под откос.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, муж Алсу действительно обладает большим влиянием.

«Он крупный бизнесмен, в своих кругах он достаточно известный. Порой выступает в светской тусовке даже в качестве инвестора, не часто, но бывали дела», — рассказал он.

Дворцов допустил, что Абрамов может повлиять на карьеру супруги после развода.

«Насколько знаю, Ян собственник, он достаточно ревнивый и скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод. Я могу сказать, что, может быть, Ян может поперекрывать кислород Алсу», — объяснил он.

Продюсер заявил, что конфликтов удастся избежать, если супруги разведутся на мирной ноте. Он также уверен в том, что развод не является пиар историей.

Ранее мы писали о том, что адвокат Вербицкая объяснила, какое имущество достанется Алсу после развода.