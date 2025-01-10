«Закончил карьеру»: директор Валерия Леонтьева опроверг возвращение певца на сцену

Завершивший музыкальную карьеру Валерий Леонтьев не планирует возвращаться на сцену. Об этом заявил концертный директор певца Борис Чигирев.

Он опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что 75-летний исполнитель хита «Дельтаплан» планирует в 2025 году возобновить гастрольную деятельность.

«Валерий [Леонтьев] закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», — сказал Чигирев в беседе с ТАСС.

Напомним, в марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил, что уходит со сцены из-за возраста. Однако 8 ноября вернулся из США, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия композитора Игоря Крутого. После выступления в Москве певец вновь заявил, что не планирует возвращаться на сцену.

31 декабря Леонтьев выступил на новогоднем ужине в Дубае и заработал 180 тысяч долларов (примерно 18,3 миллиона рублей). Артист был в отличной физической форме, много танцевал и исполнял трюки на сцене. После этого появились сообщения, что Леонтьев готовит мировое турне в 2025 году, и уже запланированы выступления минимум в восьми странах.

В свою очередь, близкий друг артиста ранее заявил, что Валерий Леонтьев не планирует выступать за рубежом из-за политической обстановки, поскольку по-прежнему глубоко предан своему российскому зрителю.