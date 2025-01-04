Особый пункт: названо условие согласия Валерия Леонтьева на мировое турне

Певец Валерий Леонтьев не выступает за рубежом из-за политической обстановки. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на близкого друга артиста.

В Новый год исполнитель хита «Казанова» неожиданно появился на сцене в Дубае. Потом появились слухи о том, что Леонтьев готов отправиться в мировое турне. Журналисты связались с окружением певца, которое прояснило ситуацию.

Директор звезды Борис Чигирев заявил, что ему поступает множество предложений, в том числе из-за рубежа. Он опроверг данные об уже подписанных контрактах.

«Когда это произойдет и произойдет ли вообще — покажет время и развитие мировых событий», – подчеркнул он.

Близкий друг заявил, что Валерий не готов отправиться в мировое турне из-за нестабильной политической обстановки в мире.

«Предложения такого рода действительно поступают, но Валера пока не может их принять из-за негативной риторики Запада в отношении России, поскольку по-прежнему глубоко предан своему российскому зрителю. Так что изменение отношения к России со стороны стран, которые сегодня проявляют негатив ко всему российскому, можно считать особым пунктом райдера артиста», – отметил он.

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