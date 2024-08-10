«Человек с безукоризненной генетикой»: Успенская ошарашила заявлением о поиске суррогатной матери

За свою жизнь певице Любови Успенской удалось стать матерью лишь однажды — в четвертом браке с бизнесменом Александром Плаксиным она родила дочь Татьяну. 70-летняя исполнительница признается, что была не против снова завести ребенка.

Королева шансона призналась, что не замораживала яйцеклетки. Вариант взять ребенка из детского дома исполнительница не рассматривала — ей он казался слишком рискованным.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — сказала артистка в разговоре с Идой Галич.

В окружении певицы были готовые на подобный шаг друзья, но она пока не смогла определиться с кандидатурой суррогатной матери.

В 17 лет Успенская впервые вышла замуж за Виктора Шумиловича, которому родила сыновей-близнецов. Один из них умер во время появления на свет, другой — через несколько дней. В двух последующих браках исполнительница не стала матерью. В 1989 году певица стала мамой Татьяны.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская во время гастролей в Белоруссии спела свой хит «По полюшку» и оказалась в центре нового скандала. Автор композиции Наталья Лапина заявила, что в 2021 году запретила артистке исполнять эту песню из-за отсутствия авторских отчислений.