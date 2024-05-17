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Опубликовано 17 мая 2024, 16:49
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«Я говорю про чудовище в перьях»: Яна Поплавская высказалась о возвращении на ТВ участников «голой» вечеринки

Поплавская не рада возвращению «чудовища в перьях» на ТВ после «голой» вечеринки.
«Я говорю про чудовище в перьях»: Яна Поплавская высказалась о возвращении на ТВ участников «голой» вечеринки

© Starface.ru

Актриса Яна Поплавская высказалась о возвращении участников скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой на федеральные каналы. Она отнеслась к этому крайне резко и негативно, передает Kp.ru.

В интервью у актрисы спросили, прошла ли в России волна критики и бойкота артистов, которые попадали в скандальные ситуации наподобие «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Так, по мнению Поплавской, подобный принцип до сих пор действует в стране. Кроме того, как выяснилось, сама Яна его полностью разделяет и по-прежнему поддерживает.

«Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», — высказалась актриса, не называя имен.

Ранее актриса Поплавская высказалась об отмене шоу «Звезды» после скандала. В проекте принимают участие Филипп Киркоров и Александр Рева.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Яна Поплавская
телевидение