«Я говорю про чудовище в перьях»: Яна Поплавская высказалась о возвращении на ТВ участников «голой» вечеринки

Актриса Яна Поплавская высказалась о возвращении участников скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой на федеральные каналы. Она отнеслась к этому крайне резко и негативно, передает Kp.ru.

В интервью у актрисы спросили, прошла ли в России волна критики и бойкота артистов, которые попадали в скандальные ситуации наподобие «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Так, по мнению Поплавской, подобный принцип до сих пор действует в стране. Кроме того, как выяснилось, сама Яна его полностью разделяет и по-прежнему поддерживает.

«Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», — высказалась актриса, не называя имен.

Ранее актриса Поплавская высказалась об отмене шоу «Звезды» после скандала. В проекте принимают участие Филипп Киркоров и Александр Рева.