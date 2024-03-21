«Заклинают, что сбежала»: Лянка Грыу рассказала о жизни в США

Актриса Лянка Грыу рассказала, что столкнулась с осуждением общества, так как много времени проводит в США. Звезда «Теста на беременность» работает в Нью-Йорке.

«Люди любят вешать ярлыки. Их раздражает свобода внутри. Когда я в Нью-Йорке — заклинают, что сбежала из России. Когда я в Москве — смеются, что «приползла» обратно», — приводит Газета.Ru слова Лянки.

Она подчеркнула, что сталкивается с подобным осуждением на протяжении последних десяти лет.

Актриса состоит в отношениях с коллегой Марселем Симоно, который живет в США. Лянка неоднократно признавалась, что отношения на расстоянии даются ей тяжело, но пока она не готова уезжать из России.

Ранее мы писали, что на долю Лянки Грыу выпало большое испытание. Единственному сыну актрисы поставили диагноз аутизм, с тех пор звездная мама отчаянно борется с недугом своего ребенка.