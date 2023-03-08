«Путь длиной в 8 лет»: актриса Лянка Грыу рассказала об особенном сыне

На долю Лянки Грыу выпало большое испытание. Ни для кого не секрет, что единственному сыну актрисы поставили неутешительный диагноз — аутизм, с тех пор звездная мама отчаянно борется с недугом своего ребенка. Артистка дала откровенное интервью изданию «Teleprogramma», в котором рассказала о состоянии мальчика на данный момент.

Лянка призналась: долгое время ее сын проходил коррекцию, и, к счастью, она дала положительный результат. Все это привело к тому, что сейчас Максим ходит в школу и делает успехи не только в обучении, но и в коммуникации с другими детьми. Вот почему Грыу испытывает особую радость за своего наследника.

«Путь длиной в 8 лет привел к очень хорошим результатам. Максим сейчас в полном порядке, ходит в школу», — немногословно высказалась актриса.

К слову, девушка решила поделиться имеющимся опытом с другими родителями, чьим детям был также поставлен аутизм. Именно поэтому Лянка создала Telegram-канал, посвященный коррекции особых ребятишек. По словам знаменитости, многие люди не знают, что делать в подобной ситуации, особенно в первое время после выявления диагноза.

«Этот канал — моя попытка внести свой вклад в поддержку таких родителей. Буду приглашать квалифицированных специалистов, чтобы они рассказывали с научной точки зрения, как правильно корректировать ребенка. Буду делиться своим опытом. 10 лет назад мы с мужем поехали в Америку, потому что надо было лечить ребенка», — сообщила Грыу.

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