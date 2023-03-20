«Заклей рот скотчем»: Павел Воля публично высмеял Андрея Малахова за его говорливость

О знаменитом ведущем комик и резидент «Comedy Club» заговорил на авторском YouTube Шоу своей бывшей супруги Ляйсан Утяшевой.

По обыкновению остро иронизируя «на грани», Воля решил сделать жене замечание и упрекнуть её: мол, она часто перебивает гостей.

Это качество показалось Павлу схожим с привычкой Андрея Малахова в своеобразной манере общаться с гостями своих передач.

«Ты перебиваешь гостей. Заткнись, молчи, заклей рот скотчем. Пусть Малахов продолжает», – резко высказался комик.

Ранее мы писали о том, как Ляйсан Утяшева устроила Павлу Воле неожиданный сюрприз с другим мужчиной в День влюбленных.