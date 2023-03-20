22:33, 20 марта 2023
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«Заклей рот скотчем»: Павел Воля публично высмеял Андрея Малахова за его говорливость
Павел Воля сравнил Ляйсан Утяшеву с телеведущим Андреем Малаховым.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «Ляйсан Утяшева»
О знаменитом ведущем комик и резидент «Comedy Club» заговорил на авторском YouTube Шоу своей бывшей супруги Ляйсан Утяшевой.
По обыкновению остро иронизируя «на грани», Воля решил сделать жене замечание и упрекнуть её: мол, она часто перебивает гостей.
Это качество показалось Павлу схожим с привычкой Андрея Малахова в своеобразной манере общаться с гостями своих передач.
«Ты перебиваешь гостей. Заткнись, молчи, заклей рот скотчем. Пусть Малахов продолжает», – резко высказался комик.
Ранее мы писали о том, как Ляйсан Утяшева устроила Павлу Воле неожиданный сюрприз с другим мужчиной в День влюбленных.