«Я обалдел»: Ляйсан Утяшева привела другого мужчину после сообщения о разводе с Павлом Волей

Юморист Павел Воля давно женат на красавице и гимнастке Ляйсан Утяшевой. Супруги редко рассказывают о семейной жизни, а в последнее время перестали выходить в свет. Поклонники волнуются, что пара находится на грани развода. Тем более что в День влюбленных телеведущая привела другого мужчину.

Женщина устроила мужу необычный сюрприз. О нем Павел рассказал сам в личном микроблоге. Комик показал видео, на котором получает поздравление от оперного певца.

Исполнитель ждал артиста в съемочном павильоне. Он спел для него песню, а потом вручил шарики с надписью «Я люблю тебя» и целую кучу подарков. По лицу знаменитости было видно, что он растерялся. Но понял, что это презенты от любимой супруги. На кадрах он говорит: «Я обалдел».