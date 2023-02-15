«Я обалдел»: Ляйсан Утяшева привела другого мужчину после сообщения о разводе с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева устроила Павлу Воле неожиданный сюрприз с другим мужчиной в День влюбленных.
Фото: Starface.ru
Юморист Павел Воля давно женат на красавице и гимнастке Ляйсан Утяшевой. Супруги редко рассказывают о семейной жизни, а в последнее время перестали выходить в свет. Поклонники волнуются, что пара находится на грани развода. Тем более что в День влюбленных телеведущая привела другого мужчину.
Женщина устроила мужу необычный сюрприз. О нем Павел рассказал сам в личном микроблоге. Комик показал видео, на котором получает поздравление от оперного певца.
Исполнитель ждал артиста в съемочном павильоне. Он спел для него песню, а потом вручил шарики с надписью «Я люблю тебя» и целую кучу подарков. По лицу знаменитости было видно, что он растерялся. Но понял, что это презенты от любимой супруги. На кадрах он говорит: «Я обалдел».
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Не сказать, что мы отмечаем 14-ое февраля, это всего лишь дата в календаре, чтобы лишний раз сказать самые важные слова самым близким. Ляйсан сегодня устроила настоящий сюрприз. Сижу в офисе, никого не трогаю, а тут такое. Лясь, ну ты придумщица! Спасибо тебе! Ну как тут не сказать! Ляйсан, я люблю тебя!» — поделился Воля в соцсетях.
Ранее мы писали о том, как Ляйсан Утяшева пожаловалась на затяжную депрессию.