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14:22, 31 января 2023
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Закинула ноги на стол и замахнулась букетом: Анна Нетребко устроила дебош в магазине

51-летняя Анна Нетребко закинула ноги на стол и пригрозила людям букетом в магазине.

Закинула ноги на стол и замахнулась букетом: Анна Нетребко устроила дебош в магазине

Фото: Александр Щеголев/ Starface.ru

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко часто удивляет поклонников своими резкими высказываниями. Сейчас звезда разъезжает по европейским театрам и демонстрирует в социальных сетях свою новую жизнь. На днях она показала, с каким недовольным видом ходит по магазинам.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге фото, на котором сидит, закинув ногу на стол. Анна была в элегантном виде, с ярким макияжем и прической. Она взяла букет и целилась в кого-то, кто не показан на снимке. При этом у Нетребко было недовольное выражение лица, будто она на кого-то кричала. Звезда оставила любопытный комментарий.

«Дива – в неугодных! Кидайтесь розами в неугодных», – написала артистка.

Закинула ноги на стол и замахнулась букетом: Анна Нетребко устроила дебош в магазине

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонников удивило поведение певицы, но те, кто знают ее чувство юмора, посчитали, что это был постановочный кадр.

«Эти розы подарила вам я в субботу», «Помню, как на концерте вы кидали розы из букета каким-то дядькам, а они балдели от счастья. А я им жутко завидовала», «Дива во гневе!», «Страсть», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как сжавшая полную грудь Нетребко возбудила женатого Николаева.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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