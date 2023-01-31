Закинула ноги на стол и замахнулась букетом: Анна Нетребко устроила дебош в магазине
51-летняя Анна Нетребко закинула ноги на стол и пригрозила людям букетом в магазине.
Фото: Александр Щеголев/ Starface.ru
Знаменитая оперная певица Анна Нетребко часто удивляет поклонников своими резкими высказываниями. Сейчас звезда разъезжает по европейским театрам и демонстрирует в социальных сетях свою новую жизнь. На днях она показала, с каким недовольным видом ходит по магазинам.
Исполнительница опубликовала в личном микроблоге фото, на котором сидит, закинув ногу на стол. Анна была в элегантном виде, с ярким макияжем и прической. Она взяла букет и целилась в кого-то, кто не показан на снимке. При этом у Нетребко было недовольное выражение лица, будто она на кого-то кричала. Звезда оставила любопытный комментарий.
«Дива – в неугодных! Кидайтесь розами в неугодных», – написала артистка.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонников удивило поведение певицы, но те, кто знают ее чувство юмора, посчитали, что это был постановочный кадр.
«Эти розы подарила вам я в субботу», «Помню, как на концерте вы кидали розы из букета каким-то дядькам, а они балдели от счастья. А я им жутко завидовала», «Дива во гневе!», «Страсть», – пишут в комментариях.
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