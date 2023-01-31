Закинула ноги на стол и замахнулась букетом: Анна Нетребко устроила дебош в магазине

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко часто удивляет поклонников своими резкими высказываниями. Сейчас звезда разъезжает по европейским театрам и демонстрирует в социальных сетях свою новую жизнь. На днях она показала, с каким недовольным видом ходит по магазинам.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге фото, на котором сидит, закинув ногу на стол. Анна была в элегантном виде, с ярким макияжем и прической. Она взяла букет и целилась в кого-то, кто не показан на снимке. При этом у Нетребко было недовольное выражение лица, будто она на кого-то кричала. Звезда оставила любопытный комментарий.

«Дива – в неугодных! Кидайтесь розами в неугодных», – написала артистка.