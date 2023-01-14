Сжавшая полную грудь Нетребко возбудила женатого Николаева

51-летняя оперная певица Анна Нетребко взбудоражила умы поклонников. Красуясь на фоне зеленой елки, артистка сжала грудь.

На кадре Нетребко запечатлена в платье со стразами, губами алого цвета и шляпке, похожей на корону. Обнимая себя, артистка не учла, что ее заливная грудь игриво сожмется.

Мимо интересных публикаций не смог и пройти женатый композитор Игорь Николаев. Нетребко он порадовал «лайком».

Ранее мы писали, что Анна Нетребко сообщила, что вышла замуж.