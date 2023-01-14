13:58, 14 января 2023
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Сжавшая полную грудь Нетребко возбудила женатого Николаева
51-летняя Анна Нетребко возбудила поклонников.
51-летняя оперная певица Анна Нетребко взбудоражила умы поклонников. Красуясь на фоне зеленой елки, артистка сжала грудь.
На кадре Нетребко запечатлена в платье со стразами, губами алого цвета и шляпке, похожей на корону. Обнимая себя, артистка не учла, что ее заливная грудь игриво сожмется.
Мимо интересных публикаций не смог и пройти женатый композитор Игорь Николаев. Нетребко он порадовал «лайком».
Ранее мы писали, что Анна Нетребко сообщила, что вышла замуж.
Соцсети Анны Нетребко
Источник фото:Armin Weigel/DPA/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги:
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