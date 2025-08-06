Закинула ноги на спинку чужого кресла, бежала за автобусом: Волочкову засняли во время полета в эконом-классе

Балерина Анастасия Волочкова возмутила пассажиров самолета, летевшего по маршруту «Санкт-Петербург — Москва».

Telegram-канал Super.ru опубликовал видео, сделанное попутчиками балерины, на кадрах которого видно, как Анастасия во время полета в эконом-классе поднимала вверх ноги и ставила их на впередистоящие кресла.

Кроме того, Волочкова опоздала на перронный автобус и бежала вслед за ним по взлетной полосе. При этом на кадрах видно, как ее пытался остановить мужчина, но она активно сопротивлялась.

«Заменили несколько видов транспорта, отменили два рейса, чтобы я оказалась на том самом рейсе вместе с этой богиней. Невероятная женщина», — прокомментировала ситуацию автор ролика.

Пользователи Сети поддержали пассажирку и в шутку отметили, что эконом-класс сразу стал бизнесом после появления скандальной балерины.

«Прикольно было бы повернуться и сказать: „Уберите свои ноги“, — а там Волочкова», — отметили комментаторы.

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