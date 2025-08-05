«Позволяет себе такое на сцене»: Волочкова назвала «полной дичью» номер Булановой с подтанцовкой

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала номер певицы Татьяны Булановой с подтанцовкой. В Сети высмеяли простую хореографию танцоров. Народная артистка России назвала постановку «полной дичью».

Ее мнение приводит издание «Абзац».

«Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны», - высказалась Волочкова.

Она усомнилась, что на следующий концерт Булановой придут зрители «после такого». При этом балерина похвалила свои шоу и указала на профессиональный подход. По ее мнению, Буланова показала «уровень TikTok». Волочкова видела предположения в Сети о том, что певица «с улицы подобрала» танцоров.

«Похоже, что так… То, что я увидела, – полная дичь», - заключила знаменитость.

Ранее сама исполнительница заявила, что работает с танцорами 25 лет, а публикации с насмешками над ними не видела.