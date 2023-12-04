«В своей постели»: Шура рассказал, как будет отмечать Новый год

Шура признался, что хочет найти вторую половинку в следующем году. Об этом сообщает PROZVEZD.

Певец рассказал, что Новый год он планирует встречать уже после его наступления - все из-за плотного графика работы и праздничных корпоративов.

«Наверное, в своей постели, с любимым салатом Оливье, у телевизора. Начиная с 28 декабря по шестое января, я ежедневно буду давать концерты. Да и весь декабрь у меня забит выступлениями», - рассказал он.

При этом главным желанием Шуры на Новый год является встретить вторую половинку и влюбиться. Сейчас артист одинок.

«Знаете, чтобы аж бабочки в животе. А то я слишком давно не испытывал этого чувства. Вся моя любовь сейчас дарится Мухе – моей собачке породы чихуахуа. Обожаю ее!» - объяснил он.

Музыкант добавил, что самый необычный Новый год в его карьере был тот, который он встречал в ночь с 31 декабря на 1 января вместе с друзьями и родными. Из-за частных выступлений отметить праздник в кругу близких практически никогда не удается.

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