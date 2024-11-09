«Захотят из семьи увести моего Петровича!»: Анита Цой пригрозила любовницам мужа

Народная артистка Анита Цой в 19 лет вышла замуж за российского топ-менеджера Сергея. Супруги вместе уже почти 35 лет и порой были на грани развода. Исполнительница за это время обрела мудрость и признается, что даже готова простить измену.

По словам звезды, она была на грани развода с мужем пять раз. Артистка признает, что в конфликтных ситуациях были не правы оба. Много ссор у пары возникало из-за ревности Сергея к Аните. И однажды супруги решили написать «междусобойный договор» по борьбе с этим разрушающим брак чувством.

53-летняя знаменитость рассказала, что тоже ревнует Сергея, но даже если у нее возникают какие-либо подозрения, старается в них не углубляться.

Анита даже готова простить измену, но только если это была кратковременная интрижка.

«Но смотря какая измена. Одно дело — где-то один раз физиологически и не встретился больше, наверное, прощу. Но если захотят из семьи увести моего Петровича! Я что просто так 35 лет уже почти потратила?», — призналась Цой в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Певица отметила, что потратила много сил и времени на формирование дома и воспитание любимого мужчины. Она дала понять, что ее месть будет жестокой, если кто-то захочет увести супруга из семьи.

Недавно Анита Цой высмеяла подарки, которые с супругом получила на годовщину свадьбы.