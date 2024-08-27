Анита Цой высмеяла подарки, которые с мужем получила на годовщину свадьбы

Известная певица Анита Цой высмеяла подарки, которые с супругом получила на годовщину свадьбы. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

Исполнительница призналась, что муж подарил ей цветы, а она приготовила для него десерт.

«Мы с мужем отметили янтарную свадьбу. 34 года совместной жизни. Муж подарил мне шикарный букет орхидей ванда, а я ему — творожный пирожок. Ну как вам наши подарки?», — рассказала звезда, дополнив публикацию смеющимися смайликами.

Анита Цой в 19 лет вышла замуж за политика Сергея Цоя, которому на тот момент было 33 года. Артистка признавалась, что вышла замуж не по любви — жениха ей выбрали родители согласно корейским традициям. Цой рассказывала, что первые годы совместной жизни устраивала новоиспеченному супругу истерики и вела себя так, чтобы он с ней расстался, но мужчина выдержал все «проверки на прочность». В 1992 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Ранее мы писали, что Анита Цой устроила вечеринку в честь 32-летия единственного сына.