«Захотелось пожить здесь»: Алена Свиридова уехала в Ниццу

Певица Алена Свиридова улетела из России во Францию. 62-летняя звезда вышла на связь в соцсетях и призналась, что ей захотелось пожить в Ницце.

Артистка появилась в личном микроблоге в белой футболке и очках для зрения в черной оправе. Она выглядела довольной и призналась, что отдыхает в Ницце. Дни проходят у нее насыщенно.

«Мы спустились с гор. Озеро Анси безумной красоты! Захотелось пожить здесь немножко, но лучше, когда потеплеет. Походить на сапе, на лодке, погонять на велике по окрестностям. Поставлю себе в wish list. Утро в Ницце встретило дождиком и обещанием дождить всю неделю», – поделилась певица.

Алена отметила, что дождь можно переждать в музеях или пойти гулять с зонтиком.

«Сегодня как раз Saleya, прекрасная местная блошинка, пойду искать сокровища», — добавила звезда.

Свиридова не стала рассказывать, с кем именно отдыхает. Известно, что у нее есть двое детей. Первенец более 20 лет назад покинул Россию, он переехал в Канаду со своим отцом Сергеем Свиридовым. Наследник поддерживает связь с матерью, а Свиридова хвасталась в интервью, что им всегда есть о чем поговорить.

У артистки также есть сын Григорий. Он родился от Дмитрия Мирошниченко. Сын учится в ГИТИСе.

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