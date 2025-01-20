«Я не боюсь»: Бузова в белом платье сделала важное заявление в день 39-летия

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала пост в соцсетях в честь своего 39-летия. Исполнительница хита «Мало половин» заявила, что не боится цифр в паспорте, и назвала себя самым большим сокровищем.

Знаменитость 20 января отмечает день рождения. Она получает поздравления и комплименты от родных, коллег и поклонников. Звезда решила встретить 39-летие не в холодной Москве, а на теплом курорте. Отправилась она туда с подругой Ольгой Десятовской.

Перед этим Бузова успела устроить праздничную фотосессию с шарами и тортом. Она позировала в красивом белом платье с бахромой и бисером. Она дополнила образ лодочками и украшениями. Звезда поделилась чувствами и эмоциями в этот день.

«Мне сегодня 39. В 10.30 по Москве родилась ваша Оля. Я об этом спокойно говорю, ведь я не боюсь этих цифр. Я не боюсь иногда быть слабой, ошибаться, не боюсь косых взглядов и осуждений», — заявила певица.

Ольга поблагодарила поклонников и всех, кто ее поддерживает. Она также обратилась к своим родителям.

«Я никогда ничего не боюсь. Я живу здесь и сейчас. Я кайфую. Ведь жизнь одна. С днем рождения самое большое сокровище, которое у меня есть, — меня», – добавила именинница.

Сестра Ольги, Анна Бузова опубликовала в соцсетях архивные фото и с любовью поздравила родственницу. Она посоветовала ей наслаждаться этим днем и иметь больше свободного времени для развлечений.

Ранее мы писали о том, что подруга Бузовой сделала заявление о будущем ребенке артистки в ее день рождения.