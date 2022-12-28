«Захотелось поделиться»: Ида Галич скрывала страшную тайну о своем теле
Ида Галич рассказала о комплексах и показала, что скрывает под платьем.
Фото: Соцсети Иды Галич
Телеведущая и популярная блогерша Ида Галич заявила поклонникам, что смогла справиться с одним из самых страшных комплексов, который преследовал ее всю жизнь. 32-летняя звезда появилась на публике в смелом платье, которое обнажило ее прелестную фигуру.
Знаменитость призналась, что это ее дебют в наряде с открытыми рукавами. До этого Ида скрывала руки, потому что считала их слишком толстыми!
«Вчера я официально отстала от себя. Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, не идеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Я люблю себя! Я молодец, черт возьми», – поделилась эмоциями артистка в соцсетях.
Галич отметила, что в ее гардеробе все платья имеют длинные рукава. Максимум, что она могла себе позволить – это обнажить кисть. Но теперь у нее есть платье, у которого отсутствует один рукав.
Фото: Соцсети Иды Галич
«Вчера я молодец. И завтра, дай Бог, тоже молодец. Захотелось с вами поделиться своей маленькой победой», – добавила девушка.
Теледива призвала поклонников бороться со своими комплексами. Но они не поняли, из-за чего так переживала Ида. По мнению большинства фанатов, у брюнетки прекрасные руки, о которых можно только мечтать. Они посоветовали блогерше начать любить себя.
Ранее мы писали о том, как самое неудачное видео Иды Галич утекло в Интернет.