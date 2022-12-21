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17:34, 21 декабря 2022
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Роковое селфи: самое неудачное видео Иды Галич утекло в интернет

Пьяная Ида Галич трясет подбородками на премии "Hello!".

На премии журнала «Hello!» телеведущая Ида Галич попала в весьма неловкую ситуацию.

Неудачный ракурс, взятый её нетрезвой рукой в момент съемки, показал всей аудитории (а это шесть с половиной миллионов человек) истинное лицо артистки.

Не сделай Ида селфи - все бы обошлось.

Поклонники в ужасе отпрянули от экрана, увидев не два, а целых три подбородка пополневшей девушки.

Напомним, что звёздная премия «Hello"» выдается по результату голосования читателей. В этом году статуэтка с фирменным красным "Н" и восклицательным знаком досталась Лолите Милявской.

Конфуз подбородками случился именно в тот момент, когда Галич снимала её для личного блога.

К слову, в социальных сетях Иды Галич это видео так и не появилось.

Роковое селфи: самое неудачное видео Иды Галич утекло в интернет
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