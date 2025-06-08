«Захотела похайпиться на моем имени»: Алена Кравец рассказала о переживаниях после обвинений приемной дочери

Алена Кравец рассказала о переживаниях после обвинений приемной дочери. Об этом она призналась в интервью «ШБ-Шоу».

Алена Кравец прокомментировала обвинения приемной дочери, которая рассказала, что родители сдали ее обратно в детский дом. Кроме того, девочка сообщила об издевательствах отца. По словам самой Кравец, слова дочери она расценивает как попытку хайпа.

«Девочка сама захотела наверное на моем имени проехаться, похайпиться. Может кто-то ее даже научил, потому что смотрите, как они подгадали. Даже к моему юбилею, ко дню рождения весь вот этот беспредел у нас вышел. И я очень переживаю после ее заявления, якобы мой муж ее бьет», — заявила она.

В свой день рождения Кравец переживает из-за скандала, связанного с ее семьей. Знаменитость вынуждена вновь работать с психологом.

«Мне очень сложно, можно я немножечко отдохну от детей? От всего этого беспредела. У меня после этой истории психологическая травма», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Кравец поместила дочь в психбольницу перед тем, как сдать в детдом.