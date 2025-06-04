«Выдумала, что я слышу голоса»: Кравец поместила дочь в психбольницу перед тем, как сдать в детдом

Светская львица Алена Кравец поместила 14-летнюю дочь в психбольницу, а уже после этого сдала ее в детский дом. Об этом рассказала сама девушка в шоу «Пусть говорят».

Кравец усыновила Даниэлу, когда она была маленькой. Но отношения с опекуном у ребенка не сложились. Приемная дочь блогерши обвинила ее в тирании и заявила, что чувствовала себя в семье куклой.

По словам Даниэлы, Алена хотела от нее избавиться любыми способами. Ради этого она даже выдумала, будто дочь психически нездоровая, и отправила ее на лечение.

«Она хотела легче отказаться от меня. И выдумала, что я слышу голоса, что у меня суицидальные мысли, что я наношу себе увечья, хотя мое тело чистое. Я никогда не пыталась этого сделать», - поделилась девушка.

В 15-летнем возрасте Даниэла вернулась в детский дом. Алена Кравец признавалась, что дочь сама приняла это решение, и никто ее отговаривать не стал. Светская львица утверждает, что подросток была неуправляемая, водила мужчин домой и пила.

Ранее Алена Кравец рассказала, что ее звали в Дубай на встречу с шейхом.