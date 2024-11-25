Захотел побегать нагишом: Максим Галкин* высмеял извинения звезд за вечеринку Ивлеевой

Уехавший из России Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) активно гастролирует за рубежом. После тура в США артист отправился в Канаду. На недавнем концерте юморист снова рассказал о польских корнях Примадонны и высмеял извинения звезд за «голую» вечеринку.

Юморист уже неоднократно рассказывал, как дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте уговорила всю семью сдать слюну на анализ, чтобы определить свое происхождение. Результат тестов показал, что исполнительница хита «Миллион алых роз» наполовину русская, а наполовину — полячка. Не забыл Галкин* упомянуть во время выступления и Филиппа Киркорова, который, по его словам, на 2% североамериканский индеец — этим объясняется его любовь к перьям, говорит муж народной артистки.

Галкин* отметил, что не общается с друзьями, оставшимися по идеологическим причинам в России. Вспомнил шоумен и о «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре прошлого года в одном из ночных клубов Москвы. После мероприятия многие звезды столкнулись с «отменой» на ТВ, и им пришлось записывать извинения. Юморист считает, что они зря раскаивались перед зрителями. Артист признался, что, если бы он снялся в подобном видео, то потом отправился бы на улицу полностью нагишом, пишет Kp.ru.

Недавно пародист вышел на связь с подписчиками и опубликовал новое фото в соцсетях. Фанаты знаменитости заметили, что он стал похож на Прохора Шаляпина.

*(признан иноагентом на территории РФ)